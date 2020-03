Sulzfeld vor 53 Minuten

Musikkabarettist Vogelmayer in Vollerts Gewölbekeller in Sulzfeld

Der bayerische Musikkabarettist Vogelmayer präsentiert am Sonntag, 5. April, um 17 Uhr sein neues Programm "Dahoam" im Gewölbekeller der Weinkellerei Vollert in Sulzfeld. Das schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Ein Geheimtipp ist "der Vogelmayer" aber schon lange nicht mehr. Mit über tausend Auftritten ist er öfter als die Rolling Stones aufgetreten und hat sich quer durch Bayern und darüber hinaus in die Herzen seiner Zuhörer gespielt und viele treue Fans gewonnen, heißt es in einer Mitteilung. Die Zuhörer erwartet ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend zwischen Blödelei und intelligentem Humor.