Wiesentheid vor 23 Minuten

Musikkabarett im Wiesentheider Kuhstall

Zwei Kabarettisten teilen sich am Donnerstag, 19. Dezember, die Bühne im Wiesentheider Kuhstall. Melvin Haack war als Teil der Berliner Kultband „Schnaps im Silbersee“ schon mehrmals in Wiesentheid, heißt es in einer Pressemitteilung. In seinem Soloprogramm erweist sich der gelernte Mathelehrer als Wortakrobat als Sprachfeinschmecker der gesungenen Buchstabensuppe. Er widmet sich Themen wie den Löwenklöten oder dem Kohlenstoff bis zu der Hymne „Sag morgens nie, dass du abends kein Bier trinkst“. Das Kontrastprogramm zu dem Berliner Haack ist der stimmgewaltige Wirbelwind Andrea Limmer, die sich keine Mühe gibt, ihre niederbayerische Herkunft zu verleugnen. In einem Schlagabtausch voll Schalk & Schaudern besingt die charmante, hintersinnige Limmer mit ihrer Ukelele Vegetarier und Wurstsalat beim Griechen und das oberbayerisches Kamasutra. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro.