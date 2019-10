Nordheim vor 4 Stunden

Musikantenwallfahrt auf den Volkacher Kirchberg

Die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik und der Trachtenverband Unterfranken laden am Sonntag, 20. Oktober, zur Musikantenwallfahrt auf den Kirchberg bei Volkach ein. Nicht nur Musikanten mit ihren Instrumenten, auch Trachtler, Sänger, Tänzer und Freunde der fränkischen Volksmusik sind zum Gang auf dem Kirchberg und zum anschließenden Mariensingen willkommen, heißt es in der Ankündigung. Das Mariensingen in der Wallfahrtskirche wird gestaltet von der Gruppe Querbeet aus Gössenheim, den Vasbühler Sängerinnen und der Familie Weck aus Egenhausen. Das Vorbeten und die Textbeiträge übernimmt Gertrud Pfister aus Schnackenwerth. Nach Rückkehr der Wallfahrer schließt sich ein Beisammensein im Pfarrheim an. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbads in Volkach.