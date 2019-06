Iphofen vor 1 Stunde

Musikalisches Wiesenfest

Der Musikverein Willanzheim lädt zu seinem musikalisch-kulinarischem Wiesenfest in der Hagenmühle am Sonntag, 23. Juni, ein. Die Veranstaltung startet traditionell mit einem Gottesdienst im Freien um 10 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Männerchor und eine Bläsergruppe des SV Willanzheim, heißt es in der Ankündigung. Anschließend spielt der Musikverein Acholshausen zum Frühschoppen auf. Unter Pappeln, direkt am Breitbach werden Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Eine besondere Attraktion werden wieder die Oldtimer-Traktoren sein, die um 14 Uhr zu einer Ausfahrt starten.