Musikalischer Jazzfrühschoppen auf dem Gartenschaugelände

Am Sonntag, 9. September, startet der Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen einen zweiten Versuch und lädt nach dem wetterbedingten Ausfall am vergangenen Wochenende erneut zum musikalischen Frühschoppen in den „Main Side Sommergarten“ beim Mehrgenerationenspielplatz ein. Von 11 bis 14 Uhr präsentiert das Quartett „Djangology“ um den südkoreanischen Gitarrenvirtuosen Hyun-Bin Park Gypsy Jazz im Stil von Django Reinhardt. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.