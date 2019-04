Musikalische Vielfalt beim Frühlingskonzert

Beim Frühlingskonzert des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) in der voll besetzten Sporthalle begeisterten die Akteure das Publikum, das sich mit überschwänglichem Applaus für die musikalischen Darbietungen bedankte. Zu den zahlreichen Gästen des Abends zählten auch Landrätin Tamara Bischof, die sich ebenso wie Hans-Joachim Krämer, Leiter der Sing- und Musikschule Steigerwald, sowie Wolfgang Stöcker, Vorsitzender des Elternbeirats am LSH und Cornelius Göb, als Vertreter der Sparkasse Wiesentheid, den Besuch dieses Konzertes nicht entgehen ließen, so die Mitteilung der Schule.

Während die drei Moderatorinnen Emilie Rehberger, Gina Wenner und Elif Yurmaz gekonnt durch den Abend führten, wurde das Konzert von der Musikklasse der 5. Jahrgangsstufe (Leitung Gerd Semle) eröffnet, die unter annderem mit dem aktuellen Lied „Shotgun“ begeisterten. Die Musikklasse der 6. Jahrgangsstufe (Leitung Katja Rappelt) beeindruckte als zweites Wiesentheider Ukulelen-Ensemble. Im Anschluss daran überzeugte der Chor, der sich aus 90 Schülern der Unter-, Mittel- und Oberstufe zusammensetzt (Leitung Franz Huber) mit mehreren musikalischen Darbietungen, darunter die Themenmusik zum Film The Pink Panther. Im weiteren Verlauf des Konzertes musizierten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen musikalischen Formationen, mal als Ensemble „T(h)riller“, einem Flötenensemble, als Ensemble Kammermusik (Leitung Michael Kütt) und als Projektorchester (Leitung Katja Rappelt), das Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen mit ihren Instrumenten vereint.

Aber auch einige Solisten, wie z.B. Mona Voss am Klavinova bereicherten den Konzertabend. Außergewöhnlich war eine Darbietung der Schwestern Marina und Melissa zusammen mit ihrer Cousine Carlotta Haissig, die sechshändig am Klavinova „Sapphire Sea“ zum Besten gaben.

Nach der Pause spielte die Rockband (Leitung Gerd Semle) unter anderem Green Days „Boulevard of Broken Dreams“, aber auch „The Most Little Bigband“ (Leitung Michael Kütt) kam zum Einsatz, die bei dem Lied „Minnie, The Moocher“ das Publikum zum Mitsingen animierte. Den Abschluss bildete traditionell der Chor, der die Zuhörer mit „What a Wonderful World“ verabschiedete.