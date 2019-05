Musikalische Reise mit dem Akkordeon

Ein musikalisch aktives Wochenende liegt hinter den Mitgliedern der Kitzinger Akkordeon-Gruppe: Zuerst besuchten die Musiker die Bewohner und Gäste im Altenheim Witt „Kitzinger Land“ und nahmen sie mit auf eine musikalische Weltreise, heißt es in einer Pressemitteilung. Heimmitarbeiterin Gundrun John freute sich mit den Zuhören, dass es innerhalb kürzester Zeit möglich ist, fast allen Kontinenten einen Besuch abzustatten.

Zuerst ging es nach England (Alla Hornpipe), zu Mozart nach Österreich (Kleine Nachtmusik), Mittel- und Südamerika (Cha-Cah-Medley), zu den Wurzeln des Gospels nach Afrika (He´s got the whole world) und wieder nach Europa (Griechischer Wein und Irische Segenswünsche). Um wieder richtig in Franken anzukommen, durfte die „fränkische Nationlahymne nicht fehlen: „Wohlauf, die Luft geht frisch“ schallte es zum Abschied vielstimmig durch Haus.

Nach einem Ruhetag erfeute Akkordeon-Gruppe Kitzingen nach der sonntäglichen Schlosspark-Führung die Gäste auf dem Schwanberg. Aber wegen der unsicheren Wetterlage diesmal in der St-Michaels-Kirche. Dies entpuppte sich aber aus klanglicher Sicht als ein wunderbares Erlebniss für alle. Im schönen Kirchenraum konnten sich die Akkordeonklänge gut entfalten: Mal ruhig besinnlich, mal schwungvoll und fetzig.

Weiter geht es nun gemeinsam mit Pfarrer Uwe Bernd Ahrens und der Akkordeon-Gruppe am Mittwoch, 29.5.19 bei der „5nach5-Andacht“ auf dem Kitzinger Gartenschaugelände . Bei unsicherer Wetterlage in der Kreuzkapelle.