Musikalische Einstimmung auf das Osterfest

Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Frieden und Erlösung. Beim Konzert in Rüdenhausen wurden drei Grundelemente des christlichen Glaubens wunderschön musikalische aufbereitet, an die gerade zur Passionszeit verstärkt erinnert werden soll.

Begonnen hat die Stunde anspruchsvoller Chormusik in der Kirche St. Peter und Paul durch das Werk von Felix Mendelssohn "Wirf dein Anliegen auf den Herrn", perfekt mehrstimmig gesungen von der Kantorei Gnadenkirche unter der Leitung von Gabriele Huber und Franz Huber am Piano. Mit weiteren Kompositionen wie die Vertonung von Martin Luthers "Verleih uns Frieden" und "Also hat Gott die Welt geliebt" von Heinrich Schütz stellte der fünfunddreißigköpfige Chor einmal mehr sein hohes Niveau unter Beweis. Die Kantorei Gnadenkirche bereichert seit mittlerweile rund fünfzehn Jahren musikalisch das Leben der evangelischen Kirchengemeinde Wiesentheid-Rüdenhausen.

Für perfekt, passende Abwechslung im Passionskonzert sorgte das Quartett "Hemos Saxobaritöne". Die vier Musiker intonierten auf ihren Saxophonen (Christine Gumann, Eva Schneider, Hemo Waag, Leitung) und dem Bariton (Erich Zink) jeweils zu den drei Grundelemente des Konzerts die verschiedensten Arrangements wie das israelische Volkslied "Shalom alejchem" und "Eli, eli asavtoni" von Jakob Sandler. Die tragenden und warmen Melodien waren perfekt für die Einstimmung auf die kommenden Tage der Karwoche.