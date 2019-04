Musikalische Einstimmung auf Ostern

"Lätare, deutsch freue dich, heute ist der kirchliche Freudensonntag und passt zu diesem Tag." So begrüßte freudestrahlend Pfarrer Harald Vogt die Zuhörer in der Kirche St. Georg und Maria in Kleinlangheim, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Organistin Valentina Zielonka eröffnete mit dem „Präludium F-Dur von J.S. Bach“ das Konzert. Weitere Stücke spielten die Schülerinnen Felicitas Egbers (Geige) und Eleonora Egbers (Gitarre). Auch die Zuhörer waren mit den Liedern „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ und „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ aktiv mit eingebunden. Den krönenden Abschluss bot der Schüler Christian Vicedom (Orgel) mit dem „Präludium C-Dur von J.S. Bach“. Pfarrer Harald Vogt schloss das kleine Konzert mit einem Gebet und dem Segen. Aufgrund einer Erkrankung eines Mitglieds konnten die Pfarrgass-Sänger nicht auftreten. Organisiert hatte Dieter Zeller die musikalische Aufführung in der Kirche, überwiegend mit jungen Nachwuchstalenten, um den Marktbesuchern zwischendurch eine Ruhephase und Entspannung zu bieten. Der Eintritt war frei, aber Spenden für die Kindergottesdienst-Arbeit in Höhe von 96,50 Euro nahm Pfarrer Harald Vogt gerne entgegen, heißt es zum Abschluss.