Musik zur Passionszeit von "Hemos SaxoBaritöne" in Eichfeld

In der Passionszeit begegneten einem Dichtungen und Bibelworte, die Komponisten im Laufe der Jahrhunderte zu ergreifenden Werken inspiriert hätten, schreibt Pfarrerin Christiane Rüpplein in ihrer Pressemitteilung. Neben diesen Werken aus der christlichen Literatur hat die Bläsergruppe "Hemos SaxoBariTöne" auch die große Tradition der jüdisch-liturgischen Musik für sich entdeckt und für ihre Besetzung (Sopran-, Alt- und Tenorsaxophon sowie Baritonhorn) neu arrangiert.

In ihrem Konzert am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr in der Stephanus-Kirche in Eichfeld werden "Hemos SaxoBariTöne" Vertonungen von Psalmen, Gebeten und Liedern aus der jüdischen und christlichen Literatur vortragen. Der Eintritt sei frei, um Spenden für die Renovierung der Orgel werde gebeten, heißt es in der Mitteilung.