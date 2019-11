Markt Einersheim vor 33 Minuten

Musik zum Advent

Am Sonntag, 1. Dezember, findet um 17 Uhr in der St. Matthäus-Kirche in Markt Einersheim ein Konzert zur Advent- und Weihnachtszeit statt. Es musizieren Anna-Maria Frankenberger (Harfe), Silke Augustinski (Oboe) und Marianne Schmidt an der Orgel. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung Werke für Harfe und Oboe von Bach, Mozart, Tournier und Britten sowie Weihnachtslieder für Orgel und Oboe. Anna-Maria Frankenberger und Silke Augustinski sind Absolventinnen der Hochschule für Musik, Würzburg und Stipendiatinnen des von Yehudin Menuhin gegründeten Vereins „Live Music Now“ Franken. Sie spielen beide in verschiedenen Orchestern und kammermusikalischen Formationen und können auf beachtliche Konzerttätigkeit verweisen. Karten zu 10 (ermäßigt 7) Euro sind an der Abendkasse erhältlich.