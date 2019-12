Kitzingen vor 1 Stunde

Musik und Mundart in der evangelischen Stadtkirche

Am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr findet in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen die Fränkische Weihnacht statt, die seit 1971 im Turnus von zwei Jahren, von der Stadtheimatpflege veranstaltet wird. Zu Gehör kommen alte fränkische Weisen und auch Zeitgenössisches. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Stücke auf alten Holzblasinstrumenten, Blechblasinstrumenten, sowie Chorgesang, heißt es in der Pressemitteilung. Neben dem Landfrauenchor Kitzingen kommen auch die Akkordeongruppe Kitzingen und das Duo Iris und Frank Bluhm aus Iphofen, das Blechbläserensemble 4/5tel Blech sowie das Hadeloga Consort zum Vortrag, schreibt Kreisheimatpfleger Dr. Harald Knobling in der Einladung. Karin Böhm, Ehrenmitglied der Häckerbühne, trägt die fränkische Dialektgeschichte "Die Verwechslung vom Gesangbuch mit´m Schwarzgeräuchertn" von Gert Böhm vor. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.