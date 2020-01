Dettelbach vor 1 Stunde

Musik der 60er- und 70er-Jahre im Main-Street-Café

"The Ron Lemons" geben am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr ein Konzert im Main-Street-Café in Dettelbach. Ihre Musik ist eine Hommage an die großen Bands der 60er- und 70er-Jahre wie The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clapton oder Joe Cocker, heißt es in der Ankündigung. Eine Kartenreservierung unter Tel.: (09324) 978958 oder im Internet unter www.main-street-cafe.de wird empfohlen.