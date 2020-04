Musik daheim statt in der Schule

Zwar ist die Musikschule Volkacher Mainschleife derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen, aber dennoch wird Musik zu den Kindern gebracht. Diese Aktion nennt sich laut Pressemitteilung„Musikpost“ und stoße sowohl bei Kindern als auch Eltern auf große Begeisterung. Jede Woche erhalten alle Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern eine Nachricht per E-Mail mit interessanten Themen aus der Musikwelt.

Mittlerweile läuft die Aktion schon in der dritten Woche. In den ersten beiden Wochen drehte sich, so berichtet der Leiter der Musikschule, Oskar Schwab, alles um Ludwig van Beethoven, mit unter anderem einem Konzert des WDR mit der Maus (Sendung mit der Maus), mit Erklärungen zu Beethoven und seiner Musik. Oder ein Beethoven-Quiz zum Anklicken. In der dritten Wochenausgabe der Musikpost „entführt“ der berühmte Dirigent Maestro Margarini nach München ins Nationaltheater. „Altersgerecht werden die Kinder online durch das Theater geführt und blicken spielerisch vor und hinter die Kulissen des Nationaltheaters. Dabei können die Kinder an mehreren Quiz-Stationen teilnehmen und sich am Ende ein Operndiplom ausdrucken, das dann nach der Öffnung der Musikschule zum Unterricht mitgebracht werden kann“, erläutert Oskar Schwab.

Wem diese wöchentliche Musikpost, die übrigens auch in den Ferien fortgesetzt wird, noch nicht ausreicht, um die Zeit daheim musikalisch und spielerisch auszufüllen, der findet laut Mitteilung auf der Seite des BLKM (Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik) weitere Ideen zum Thema „Musik daheim“.

Weitere Infos unter www.blkm.de/BLKM-Projekte/Musik%20daheim