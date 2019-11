Kitzingen vor 1 Stunde

Musik am Nachmittag für Senioren

Der Senioren- und Behindertenrat der Stadt Kitzingen lädt zur jährlichen Veranstaltung "Musik am Nachmittag" ein. Am Mittwoch, 20. November, erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm der Städtischen Musikschule von 14 bis 16 Uhr im Dekanatszentrum, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit viel Liebe und Pep wird die Lehrercombo zusammen mit dem Chor „Sing for Fun“ Schlager der 50er und 60er Jahre präsentieren - zum Zuhören, zum Mitschunkeln und natürlich auch zum Mitmachen. Eintritt sowie Kaffee und Kuchen sind kostenfrei. Eintrittskarten gibt es im Rathaus bei Lisa Spiller unter Tel.: (09321) 201004 sowie per E-Mail an lisa.spiller@stadt-kitzingen.de