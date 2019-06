Musik, Predigt und ein Rückblick

Das 50-jährige Bestehen des Dekanats Markt Einersheim galt es am Pfingstmontag zu feiern. Der Innenhof des Scheinfelder Gymnasiums bot Platz für Musik, Predigt, Spielaktionen und einen Rückblick auf 50 Jahre Reformation der zwölf Pfarreien anhand von Schautafeln.

Bevor das Wort an Dekan Ivo Huber ging, gab es eine humoristische Theatereinlage der Pfarrerinnen Lisa Heußner und Christine Kern. Frau Kirche (Kern) besucht Frau Dekanat (Heußner) zum 50. Geburtstag und unterhalten sich darüber, dass der Heilige Geist eine lebendige Kirche liebt - und er liebt es, unterschiedliche Menschen zu vereinen.

Dekan Ivo Huber bezog sich im Begrüßungsgottesdienst, umrahmt vom Dekanatsposaunenchor und der Band "Girl´s Choir", auf die Bibelstelle Joh 20, 19-23. "In einer Zeit von Neil Amstrong, Woodstock und dem Vietnamkrieg war zwar die Welt im Steigerwald noch sehr konservativ, aber die Welt durchzog ein Hauch von Neuem. So war es auch mit dem neuen Dekanat, das nur noch Markt Einersheim hieß, Altes mit Neuen verband und den Steigerwald als Ansatz für eine neue Identität schaffte. Gleiches kam mit Gleichen zusammen und das Gebilde schlängelte sich wie ein langer Bandwurm von Ansbach nach Bamberg und Würzburg durch und verband Ober-, Unter- und Mittelfranken. Obwohl die Gemeinden oft klein sind, sind sie nah beim Menschen und ein lebendiger Teil der Gesellschaft. Das Dekanat ist vergleichbar mit einer Ehe: Man kennt sich mittlerweile, die Unterschiede und die Schwächen sind bekannt und man bündelt die Kräfte um gemeinsam etwas zu erreichen.", so Huber.

Mit den Worten "Wir halten zusammen, damit Friede im Dorf und im Dekanat bleibt" beendete der Dekan seinen Gottesdienst und begrüßte die Vertreter der zwölf Pfarreien, sowie Landrat Helmut Weiß und den stellvertretenden Landrat Robert Finster begrüßen. Auch ehemalige Pfarrkollegen aus den vergangenen Jahren hatten sich in Scheinfeld eingefunden, um mit Dekan Huber und seinen Helfern zu feiern. Nach dem Mittagstisch luden Informations- und Aktionsstände des Dekanats zum Vorbeikommen, Ansehen und Mitmachen ein. Speziell die Aktionen für Kinder (Spiele ohne Grenzen der Gemeinde Burghaslach, Schminken und Vögel basteln der evangelischen Jugend des Steigerwalddekanats Markt Einersheim und Castell, sowie die Schokokuss-Wurfmaschine der Gemeinde Kleinweisach-Altershausen-Pretzdorf) wurden sehr gut angenommen und bei Kaffee und Kuchen und diversen Musikangeboten ließ es sich gut aushalten.

Den Abschluss bildeten der Dekanatsposaunenchor und der Reisesegen von Huber. Die Kollekte des Tages ging zur Hälfte an die Gemeinde Scheinfeld, zur Hälfte an bedürftige Gemeinden.