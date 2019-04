Possenheim vor 1 Stunde

Musik-Café in Possenheim

Zum Musik-Café luden die Markt Einersheimer Musiklehrerin Alice Mohr und ihre rund 50 Schüler ins Bürgerhaus nach Possenheim. Eltern und Geschwister erlebten einen rund zweistündigen Konzert-Nachmittag, bei dem die Nachwuchsmusiker ihr Können an Gitarren, Flöten und am Gesang zeigten. Gespielt wurde in kleineren Besetzungen sowie in ganzen "Bands" mit rhythmischer Cajon-Begleitung. Zu Gehör kamen dabei rockige Stücke von Guns'n'Roses oder Queen ebenso wie Balladen und Klassisches. Für die Bewirtung sorgte das Team des Bürgerhauses.