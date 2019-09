Musicalpremiere am EGM

Ehemalige Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach haben das Musical „Sternenbote“ von Schulleiter Markus Binzenhöfer neu interpretiert. Die Aufführungen von „Komm folge deinem Stern“ finden am 13. und 14. September jeweils um 19.30 Uhr in der Aula statt. Dabei kommt der junge Forscher Galileo Galilei als neuer Gelehrter voller Erwartungen in die vermeintlich fortschrittlich denkende Stadt Padua. Doch ihn erwarten dort Kollegen, die an alten Lehrmeinungen festhalten. Gefangen in verschiedenen Konflikten bringt Galileo Galilei das wohl wichtigste Buch dieser Zeit hervor: den Sidereus Nuncius – der Sternenbote. Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter musical-egm@web.de (ppe) Foto: Foto: Julia Martin