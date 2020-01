Volkach vor 1 Stunde

Musical für Globale Gerechtigkeit

Seit April 2018 ist das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach Fairtrade-Schule. Immer wieder bereichern Aktionen zum fairen Handel das Schulleben. Auch im Unterricht ist das Thema fächerübergreifend fest verankert. Der Besuch des Theaters Sonni Maier der Organisation „Künstler für Gerechtigkeit e.V.“ mit dem Punkmusical „Playerz“ war trotzdem etwas ganz Besonderes, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Stück wird die Geschichte dreier Freundinnen erzählt, die als Girlie-Band „Playerz“ gemeinsam Musik machen und durch Einblicke in Kateys Heimatland Ghana erleben, wie Armut, Unterernährung und Kinderarbeit auf der einen Erdhälfte und Überfluss auf der anderen existieren. Dabei geraten die „Playerz“ in einen Strudel aus globalen Vernetzungen und Verstrickungen und treten gemeinsam an, um die Welt zu „fairändern“. Die 250 Schüler der 6. und 7. Klassen aus Gerolzhofen und Gaibach folgten gebannt dem Geschehen auf der Bühne. Das Thema „globale Verantwortung“ wurde für sie eindrucksvoll erlebbar und machte Mut und Lust, sich selbst für eine gerechtere Welt einzusetzen. Dank geht an die VR-Bank Gerolzhofen, die mit einer Spende von 700 Euro zur Finanzierung dieser Veranstaltung beigetragen hat.