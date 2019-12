Marktbreit vor 1 Stunde

Musealer Weihnachtsmarkt mit Silhouettenkunst

Wenn es draußen ungemütlich, kalt und windig ist, lohnt der Besuch des Musealen Weihnachtsmarkts im Marktbreiter Museum im Malerwinkel umso mehr. Dort ist es heimelig und kuschelig und die bestimmte vorweihnachtliche Stimmung kommt auf. Auftakt für diesen besonderen Weihnachtsmarkt war am ersten Advent. An den drei folgenden Adventswochenenden stehen die Türen des Malerwinkels samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr weit offen für die Besucher. Neben der Dauerausstellung und der Sonderausstellung zu Silhouettenkunst bieten an den Sonntagen zum Teil wechselnde Aussteller in ihren kleinen Ständen Kunsthandwerkliches, "Handgemachtes" und Selbsterzeugtes. Zudem werden alte Handwerkstechniken wie Klöppeln oder Spinnen gezeigt. Hüte aus einer Geschäftsauflösung und Tücher und Schals aus zweiter Hand sind ebenso zu finden, wie Imkerhonig aus dem Steigerwald. Für die musikalische Stimmung sorgen Schüler der Musikschule Marktbreit.