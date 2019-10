Kitzingen vor 10 Stunden

Multivisions-Show über Vietnam & Angkor in Alter Synagoge

Der Würzburger Fotograf und Asienspezialist Rainer Caselmann zeigt am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen die Höhepunkte eines Landes, das trotz des zunehmenden Tourismus noch sehr viel Ursprüngliches bietet: Die spektakuläre Bergwelt im Grenzgebiet zu China und Laos, farbenfrohe Märkte der Völker des Nordens, die bizarren Felsen der Halong-Bucht. Die Hauptstadt Hanoi, wo einem "Onkel Ho" und koloniale Architektur begegnen. Die Stille der Tempel und Pagoden in der zum Weltkulturerbe erklärten Kaiserstadt Hue. Das stimmungsvolle Hoi An mit dem Charme kleiner Gässchen und alten chinesischen Handelshäusern. Die Insel Phu Quoc an der kambodschanischen Grenze mit tollen Stränden. Vietnam bietet dem Besucher einen weitgehend unverfälschten Einblick in Religionen und Traditionen. Da viele Besucher eine Vietnamreise mit einem Abstecher zu den berühmten Tempeln von Angkor kombinieren, enthält die Show auch dazu eine Sequenz. Karten gibt es an der Tageskasse ab 16 Uhr.