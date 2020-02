Kitzingen vor 54 Minuten

Muffintag im Kindergarten Friedenskirche

Der Elternbeirat zauberte im Februar den Kindern des Kindergartens Friedenskirche ein Lächeln ins Gesicht. Über 100 verschiedene Muffins backten die Eltern und verteilten sie am Vormittag an die Kinder. Es ist eine Freude und schön anzusehen, wenn sich Kinder über eine solche Kleinigkeit freuen und sie dankbar entgegennehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grunde hat der Elternbeirat signalisiert, dass so ein Muffintag nicht der letzte in diesem Jahr bleiben soll.