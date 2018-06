Münzautomaten angegangen

Im Verlauf des Wochenendes machte sich ein unbekannter Täter an insgesamt vier Münzautomaten, die am Wohnmobilstellplatz in der Marktstefter Straße in Marktbreit aufgestellt sind, zu schaffen. Mit brachialer Gewalt wurde versucht, die Automaten zu öffnen. Als dies misslang, ließen der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und hinterließ einen Schaden von 100 Euro.