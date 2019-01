Münsterschwarzacher Mädels setzen sich durch

Im Bezirksentscheid Schulhandball der Mädchen III/1 setzten sich die Mädchen vom Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach durch, heißt es in einer Pressemitteilung. Gegen die Würzburger Vertretung vom Dag-Hammarskjöld-Gymnasium konnten sie das Spiel mit 14:5 für sich entscheiden. Im zweiten Spiel gegen die Staatliche Realschule Großostheim war es lange ausgeglichen. Zur Pause hieß es 6:6. Bis zum 9:9 konnte sich keine Mannschaft absetzen. Jedoch gelang es Münsterschwarzach mit zunehmender Spieldauer das Spiel an sich zu reißen und mit einigen schönen Toren gelang der 13:9-Endstand. Somit qualifizierten sie sich für das nordbayerische Qualifikationsturnier, das am Dienstag, 12. Februar ab 10.30 Uhr in der Steigerwaldhalle Wiesentheid stattfindet. Im Bild die erfolgreiche Mannschaft (hinten von links): Mannschaftsverantwortliche Jule Bauer, Jana Kauschka, Nelly-Sue Pusch, Isabell Holzer, Maresa Störk, Joelle Grieb, Lilly Schopf und Betreuerin Sandra Ehmer. Vorne von links: Alicia Pfister, Jule Unger, Regina Schneider, Ricarda Rossmann und Charlotta Müller.