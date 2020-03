Volkach vor 49 Minuten

Münsterschwarzach: Vortrag über den Klimawandel im EGM

Das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach lädt unter dem Titel "Klimawandel und Klimaschutz" am Dienstag, 17. März, zu einer Podiumsdiskussion ein. Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 wollen mit den Experten Lionel Bachelart (Fridays for Future-Bewegung), Klaus Burger (Landwirt Abtei Münsterschwarzach), Bruder Julian Glienke (Theologe/Klimagruppe), Professor Dr. Heiko Paeth (Klimaforscher an der Universität Würzburg) und Jörg Schanow (Geschäftsleitung Firma Knauf) diskutieren. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.