Münsterschwarzach vor 37 Minuten

Münsterschwarzach: Goldenes Ehrenkreuz für Helmut Schuster

Hohe Auszeichnungen und personelle Veränderungen kennzeichneten das Geschehen in der Hauptversammlung der Feuerwehr Münsterschwarzach am Dreikönigstag. Der langjährige Vorsitzende des Feuerwehrvereins und frühere Kommandant Helmut Schuster legte sein Amt in jüngere Hände. Nachfolger ist der bisherige zweite Kommandant der Floriansjünger Peter Klos. Zum neuen stellvertretenden Kommandanten wurde Dominik Freibott gewählt.