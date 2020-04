Münsterschwarzach vor 40 Minuten

Münsterschwarzach: Erzieherinnen schreiben Grüße an Kinder

"Liebe Kinder, wir vermissen Euch, bleibt gesund!", schreiben die Erzieherinnen des Kindergartens St. Felicitas in Münsterschwarzach in großen Buchstaben an den Zaun. Sie freuen sich, wenn die Kinder Bilder oder Botschaften für sie daran hängen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Den Gehweg davor ziert ein Gemälde mit Straßenmalkreide.