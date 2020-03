Buchbrunn vor 1 Stunde

Müll gesammelt und Bäume gepflanzt

Die Ortsgruppe Buchbrunn des Bund Naturschutz führte am Biebergauer Weg eine Pflanzaktion durch. Die erste dieser Art seit Jahren, wie der Vorsitzende und Leiter der Aktion Andreas Schmidt wissen ließ. Gepflanzt wurden alte Baumsorten wie Speierling, Holzbirne und Vogelkirsche. Die Pflanzaktion verlief parallel zur alljährlichen Müllsammelaktion „ich sehe was, was Du nicht siehst“. Das Landratsamt bezuschusste Bäume und Material wie Dünger und Pfähle mit 70 Prozent. Bürgermeister Hermann Queck begrüßte, dass sich Buchbrunner Bürger aktiv in den Umweltschutz einbringen und in diesem Jahr neben der Müllsammlung in der Flur auch junge Bäume pflanzen.