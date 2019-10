Markt Einersheim vor 53 Minuten

Müll-Sammelaktion: Grundschüler räumen auf

Letzte Woche nahm auch die Grundschule Hellmitzheimer Bucht in Markt Einersheim an der "Tour de Müll", einer landkreisweiten Aktion des Kreisjugendrings und der Kommunalen Abfallwirtschaft, teil. Die sechs Klassen der Schule zogen laut einer Mitteilung gut sichtbar mit Leuchtwesen, ihren Lehrern, Leiterwagen und Eimern durch den Ort und sammelten auf, was sie an Müll fanden: ob achtlos in den Straßengraben weggeworfene Flaschen, Altreifen oder Plastik hinter Hecken versteckt. Vor allem die unzähligen Zigarettenkippen schockierten die Kinder. Nach zwei Stunden trafen sich die Klassen wieder im Schulhof und trugen den Abfall zu einem Haufen zusammen. Die Müllsäcke wurden von den Gemeindearbeitern des Bauhofs entsorgt. Zur Belohnung konnten die fleißigen Sammler ihre Brotzeit im Pausehof genießen. Die Sammeleimer werden nun ausgespült und die Signalwesten gewaschen, damit die Grundschule auch für die nächste Sammelaktion gut vorbereitet ist.