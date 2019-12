Müll-Abfuhrkalender 2020 verteilt

In den letzten Tagen waren Austräger der Deutschen Post im Kreis Kitzingen unterwegs, um rund 42 000 neue Müll-Abfuhrkalender für 2020 zu verteilen. Wer bei der Aktion keinen Kalender erhalten hat, kann sich bei der Kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen unter Tel.: (09321) 9281234 oder per E-Mail an abfall@kitzingen.de melden, so eine Pressemitteilung.

„Auf www.abfallwelt.de kann man sich seinen 2020er Kalender auch wieder als PDF-Datei herunterladen oder bestellen. Zudem stehen die neuen Abfuhrtermine schon in der abfallwelt-App bereit“, so die Abfallberater am Landratsamt laut der Mitteilung.

Nach den Weihnachtsferien liegen die Kalender bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Kreis Kitzingen aus.