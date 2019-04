Mountain-Bikes gestohlen

In der Zeit von Mittwoch bis zum Ostersonntag wurde im Ginsterweg in Wiesentheid aus einer Garage ein Mountain-Bike entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Cube Thonopha Race Fahrrad. Es war mit einem Stahlseilschloss in der offene Garage abgestellt. Der Wert beträgt etwa 1300 Euro.

Im Zeitraum zwischen den 16. und 23. April wurde am Bahnhof in Iphofen am Fahrradabstellplatz ein schwarzes Mountain-Bike entwendet. Das Fahrrad, Marke Cube, war versperrt und dürfte noch einen Wert von etwa 300 Euro haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.