Kitzingen vor 1 Stunde

Motorräder umgeworfen

Am Donnerstag zwischen 17.05 und 20.05 Uhr ereignete sich in der Marktbreiter Straße in Kitzingen am Schwimmbadparkplatz eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Täter warf zwei abgestellte Motorräder um. Diese fielen seitlich auf den Boden und wurden dadurch erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.