Motorräder kollidieren

Zwei Motorradfahrer haben sich am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Dettelbach auf der Staatsstraße 2450, kurz vor dem Mainfrankenpark, bei einem Unfall verletzt.

Wie die Polizei schreibt, fuhren die beiden Männer hintereinander in Richtung Autobahn einem weißen Lieferwagen hinterher, als dieser nach links in einen Flurbereinigungsweg abbog. Darum musste der erste Motorradfahrer abbremsen. Der Zweite schaffte dies nicht mehr rechtzeitig und konnte einen Zusammenstoß mit Motorrad vor ihm nicht mehr verhindern. Beide Männer stürzten, erlitten Prellungen und kamen in die Uniklinik nach Würzburg.

Die Polizei geht von einem Schaden an den Motorrädern in Höhe von 5000 Euro aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Bibergau und Effeldorf regelten während der Unfallaufnahme den Verkehr.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen Transporters als Zeugen des Unfalls und bittet darum den Fahrer des Lieferwagens oder Bürger, die Hinweise auf diesen geben können, sich unter Tel. (0 93 21) 14 10 zu melden.