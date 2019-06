Kitzingen vor 32 Minuten

Motorradsachen gestohlen

Am Dienstag zwischen 11 und 11.20 Uhr ereignete sich in der Schreibersgasse in Kitzingen an der Spielothek ein Diebstahl, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Täter stahl von einem geparkten Motorrad einen Sturzhelm, zwei Lederhandschuhe und eine Unterziehhaube. Die Gegenstände hatten einen Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.