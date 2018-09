Iphofen vor 50 Minuten

Motorradfahrer von der Straße abgekommen

Auf der Bundesstraße 286 zwischen Castell und Birklingen geriet am Donnerstagnachmittag ein 36-jähriger Mann mit seiner Harley-Davidson in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Er zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden an seiner Harley beträgt 3000 Euro.