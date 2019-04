Abtswind vor 1 Stunde

Motorradfahrer verletzt

Am Montagnachmittag war ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 15 in Richtung Abtswind unterwegs. In einer Rechtskurve schätzte der Kradfahrer sie falsch ein, woraufhin er nach links gegen die Leitplanke fuhr. An der Planke riss er sich laut Polizeibericht die Gesäßhälfte auf, konnte aber sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand abbremsen. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Höchstadt gebracht.