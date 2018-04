Motorradfahrer verletzt

Am frühen Montagmorgen war ein 44-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Gnötzheim in Richtung Martinsheim unterwegs. Als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang, wurde der Fahrer laut Polizeibericht von dem Tier am Bein erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich in ärztliche Behandlung. Schaden entstand keiner.