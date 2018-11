Motorradfahrer übersehen

Ein 18-jähriger Azubi fuhr am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Kraftrad in Wiesentheid die Korbacher Straße in Richtung Rüdenhausener Straße. Eine ihm entgegenkommende 70-jährige BMW-Fahrerin wollte vor davor nach links auf einen Parkplatz abbiegen, übersah den Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der junge Mann stürzte auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeibericht auf 4500 Euro.