Volkach vor 1 Stunde

Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer an der Einmündung der Georg-Berz-Straße zur Bahnhofstraße in Volkach. Als Vorsichtsmaßnahme hatte der Mann eine Vollbremsung durchgeführt, um einem 62-jährigen Autofahrer auszuweichen, von dem er annahm, dass er ihm die Vorfahrt nehmen würde. Dabei stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn, blieb aber unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, war es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad gekommen. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.