Düllstadt vor 1 Stunde

Motorradfahrer fährt auf parkendes Auto auf

Am Mittwochmorgen war ein 38-jähriger Motorradfahrer in Düllstadt auf der Bamberger Straße unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen am Fahrbahnrand parkenden Audi auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro, schreibt die Polizei.