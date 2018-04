SCHWARZACH vor 40 Minuten

Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Am Sonntagvormittag fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bamberger Straße in Schwarzach auswärts in Richtung Bundesstraße 22. Am Kreuzungsbereich wollte er nach links abbiegen. Nachdem er in die Bundesstraße eingefahren war, kam aus dieser Richtung ein Motorradfahrer. Der Autofahrer stoppte sofort, stand allerdings schon ein Stück in der Bundesstraße. Der Kradfahrer streifte die vordere Stoßstange, geriet ins Schleudern und stürzte. Der 56-jährige Zweiradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.