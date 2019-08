Volkach vor 1 Stunde

Motorrad umgefahren

Am Mittwochnachmittag ereignete sich am Bahnhofsplatz in Volkach ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Kleintransporter rückwärts und stieß aus Unachtsamkeit gegen ein dahinter stehendes Motorrad. Das Motorrad fiel auf die Fahrbahn und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.