Iphofen vor 26 Minuten

Motorrad übersehen: Unfall beim Ausparken in Iphofen

Am Stadtgraben West in Iphofen hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei übersah die junge Frau laut Polizeibericht ein vorfahrtsberechtigtes, kleines Motorrad, das von einem 56-jährigen Mann gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Mann von seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Unfall erlitten die beiden Beteiligten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.