Monatsbilanz der Kitzinger Polizei: 189 Unfälle im Februar

189 Verkehrsunfälle wurden im Februar von der Kitzinger Polizei aufgenommen. Bei 16 dieser Unfälle wurden 17 Menschen leicht und einer schwer verletzt. Es entstanden Schäden von geschätzt etwa 179 000 Euro.

Wie aus der monatlichen Statistik der Kitzinger Polizei zudem hervorgeht, waren 125 der 189 Unfälle so genannte Kleinunfälle. Bei 28 Karambolagen beging der Verursacher Unfallflucht. Ein Unfall geschah unter der Einwirkung von Alkohol.

Wie immer gibt es zur Statistik noch einen Tipp der Polizei dazu, diesmal zum Thema Ablenkung. Darin heißt es: Autofahrer, die zum Handy greifen, Radfahrer, die Kopfhörer tragen, oder Lastwagenfahrer, die während der Fahrt frühstücken – das alles falle unter das Thema Ablenkung. Experten gehen davon aus, dass jeder zehnte tödliche Unfall auf Ablenkung zurückzuführen ist.

Ablenkung sei eine der größten Gefahren im Straßenverkehr. So lege man zum Beispiel in einer Sekunde bei 100 Stundenkilometern alleine 30 Meter sozusagen im Blindflug zurück. Dennoch gebe es immer noch zu viele Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt zum Handy greifen. Wer erwischt werde, müsse ein Bußgeld von 100 Euro zahlen und bekomme einen Punkt in Flensburg, heißt es abschließend in der Monatsbilanz der Polizei.