Mofafahrerin bei Sturz leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 56-jährige Autofahrerin im Köhlenweg in Marktsteft. Sie wollte nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Da die Frau in einem zu engen Bogen fuhr, stieß sie mit einer 21-jährigen Mofafahrerin zusammen. Diese hatte gerade nach rechts abbiegen wollen. Die Mofafahrerin stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Laut dem Polizeibericht entstand Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.