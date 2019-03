Mofafahrer stürzt, Autofahrer fährt einfach weiter

Ein 70-jähriger VW-Fahrer war am Samstag gegen 14.50 Uhr auf der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit in Richtung Ochsenfurt unterwegs. An der Einmündung Mainstraße bog er nach links in diese ab. Hierbei übersah der 70-Jährige laut Polizeibericht einen entgegenkommenden 54-jährigen Mofafahrer, der nach rechts in die Mainstraße einbiegen wollte und nahm diesem den Vorrang.

Der Mofafahrer bremste wegen des abbiegenden VW und stürzte. Hierbei zog sich der 54-Jährige Prellungen und Abschürfungen zu, am Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter zu einer Garage. Eine Zeugin lief dem VW-Fahrer jedoch nach und stellte ihn zur Rede, heißt es im Pressebericht der Polizei. Gegen den VW-Fahrer wird Anzeige wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.