Mainbernheim vor 1 Stunde

Mofafahrer in Bedrängnis

Am Dienstagmorgen fuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Neugasse in Mainbernheim entlang. Laut Polizeibericht geriet er in einer Linkskurve zu weit nach links und berührte einen entgegenkommenden Mofafahrer. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.