Mofa umgeworfen

In der Zeit vom 28. September, 18 Uhr, und 1. Oktober, 8 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße in Kitzingen auf Höhe der Einfahrt zur Fußgängerzone eine Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen hier ein abgestelltes Mofa um, wobei ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.