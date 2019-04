Mofa-Fahrer leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Mofa die Straße Am Maintor in Dettelbach parallel zur B 22. Am Kreuzungsbereich Am Bach wollte er gerade aus in Richtung Mainstockheimer Straße weiterfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende Pkw-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen, berichtet die Polizei. Durch den Sturz zog sich der Mofa-Fahrer eine leichte Handverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 1500 Euro.