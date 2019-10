Mönchsondheim vor 42 Minuten

Mönchsondheim: Lebensmittel lagern ohne Kühlschrank

Wie macht man Lebensmittel ohne Kühlschrank haltbar? Dieser Frage geht in Mönchsondheim die Museumsführerin bei der Führung "Ganz frisch – Vorratshaltung früher" am Sonntag, 27. Oktober, von 14 bis 15 Uhr nach. Bei einem Rundgang durch die Kirchenburg, die Milchsammelstelle und die Gemeinschaftsgefrieranlage erfahren die Besucher Wissenswertes über die Aufbewahrung von Lebensmitteln in früheren Zeiten. Davor oder danach können die Kirchenburg und die aktuelle Sonderausstellung "Wenn, Herr, einst die Posaune ruft – 50 Jahre Posaunenchor Mönchsondheim" im historischen Gasthaus Schwarzer Adler besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Die Führung ist im Museumseintritt enthalten.